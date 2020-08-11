وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ وتحث المواطنين على المشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، بصوتها في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في دائرتها الانتخابية بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.

وأكدت الوزيرة، أن هذا المجلس يعد خطوة مهمة لبناء حياة تشريعية متكاملة ودعم مسارات الديمقراطية والتنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أهمية مجلس الشيوخ في دعم المسار الديمقراطي من خلال إبداء الرأي في القوانين المختلفة ودعم عمليات التنمية بما يفيد المواطن المصري جنبا إلى جنب مع مجلس النواب.

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وناشدت فؤاد الشعب المصري، المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.