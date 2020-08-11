بالكمامة والأعلام.. إقبال كبير أمام لجان أوسيم للتصويت في انتخابات الشيوخ.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شهدت اللجان الفرعية بمدينة أوسيم والقرى التابعة لهما بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا للناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس الشيوخ، وسط حضور أمني مشدد.

وينظم رجال الأمن، الحالة المرورية أمام اللجان الفرعية، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي داخل وخارج اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث التزم الناخبين بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، مع حمل الأعلام المصرية.

وانطلقت اليوم، مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فى أولى جولاته بمصر والتي يدلي فيها نحو 63 مليون ناخبا بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وتستمر عملية التصويت التي تقام على مدار يومين، حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.