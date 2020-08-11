محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
توقع الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، حدوث موجة ارتدادية لإصابات كورونا في مصر بسبب تخفيف المواطنين لإجراءاتهم الاحترازية خلال إجازة عيد الأضحى.
وقال "الحداد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "كان هناك تخفيفا للإجراءات الاحترازية في عيد الأضحى، ولم يراع التباعد وارتداء الكمامات، وكان هناك تنقل كبير بين المحافظات، وبالتالي فالإصابات مرشحة للزيادة بسبب ذلك".
كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 174 حالة، و26 وفاة، بالتزامن مع زيادة طفيفة في أعداد الإصابات خلال آخر 4 أيام بالمقارنة بالانخفاض المستمر الذي سجلته بيانات الوزارة في آخر أسبوعين.
وأضاف "الحداد" أن توقع زيادة الإصابات خلال الأيام الجارية سيكون في بعض المناطق، ولا يعني ذلك موجة جديدة من كورونا في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر "المصل واللقاح": نتوقع "موجة ارتدادية" لإصابات كورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.