"المصل واللقاح": نتوقع "موجة ارتدادية" لإصابات كورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

توقع الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، حدوث موجة ارتدادية لإصابات كورونا في مصر بسبب تخفيف المواطنين لإجراءاتهم الاحترازية خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال "الحداد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "كان هناك تخفيفا للإجراءات الاحترازية في عيد الأضحى، ولم يراع التباعد وارتداء الكمامات، وكان هناك تنقل كبير بين المحافظات، وبالتالي فالإصابات مرشحة للزيادة بسبب ذلك".

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 174 حالة، و26 وفاة، بالتزامن مع زيادة طفيفة في أعداد الإصابات خلال آخر 4 أيام بالمقارنة بالانخفاض المستمر الذي سجلته بيانات الوزارة في آخر أسبوعين.

وأضاف "الحداد" أن توقع زيادة الإصابات خلال الأيام الجارية سيكون في بعض المناطق، ولا يعني ذلك موجة جديدة من كورونا في مصر.