أخبار مصر | "مصر تنتخب".. انتخابات مجلس الشيوخ 2020 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "مصر تنتخب".. انتخابات مجلس الشيوخ 2020 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، مقطع فيديو لحظة إقبال وتوافد المصريين بكثافة وبانتظام للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك وسط التزام الجميع بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتستمر عملية التصويت التي تقام على مدار يومين، حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته.