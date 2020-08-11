أخبار مصر | كرم جبر يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كرم جبر يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصوته الانتخابي أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة القاهرة التجريبية بالتجمع الخامس.

وقال في تصريحات صحفية، إن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يوجه رسالة للداخل والخارج بأجواء الاستقرار التي تحياها البلاد، فرغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم ودول المنطقة بفعل الحروب والأزمات وفيروس كورونا، إلا أن مصر تستكمل المشروعات الاقتصادية، وتجري في نفس الوقت انتخابات مجلس الشيوخ يعقبها النواب، في ماراثون ديمقراطي طويل، يؤكد وقوف البلاد على أرض صلبة.

وأضاف رئيس المجلس أن هذه الأيام هي ذكرى فض اعتصام رابعة والنهضة واستعادة الدولة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، بعد إنقاذ البلاد من أنياب وبراثن الجماعة الإرهابية التي هددت حاضر مصر ومستقبلها، وكانت تصعد بها بسرعة إلى الهاوية.

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وأكد رئيس المجلس أهمية مشاركة المصريين في الإدلاء بأصواتهم للحفاظ على حقهم الديمقراطي، في اختيار النواب الذين يمثلونهم في المجالس المنتخبة، وأشاد بنزاهة الانتخابات واستحالة تزييف إرادة الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.