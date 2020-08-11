أخبار مصر | أحد دعائم الديمقراطية.. وزير النقل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحد دعائم الديمقراطية.. وزير النقل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن مشاركته اليوم في عملية التصويت ينبع من واجبه الوطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس الشيوخ الذي يعتبر أحد الغرف التشريعية الهامة والذي له مهام عديدة فيما يحال له من السيد رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب وهو أحد دعائم العمليه الديمقراطية في مصر المواكبة لمرحلة التنمية التي يعيشها الوطن.

وأضاف أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر له انعكاسات إيجابية على الملفات الاقتصادية والخدمية وخاصة ملف النقل والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية

جاء ذلك خلال إدلاء وزير النقل، اليوم، بصوته الانتخابي بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس وذلك فى اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشاد الوزير بحرص المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وهو مايدل على وعي الشعب المصري وحرصه على استكمال مؤسساته التشريعية وفقا للدستور كما أشاد بالتنظيم الجيد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في لجان الانتخابات.

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وتستمر عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي تقام على مدار يومين، حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تستمر في استقبال الناخبين.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، أساسى واحتياطى، ومعاونة 120 ألف موظف.

