أخبار مصر | انتخابات الشيوخ 2020.. وزير النقل: مفيش ظروف استثنائية والشعب حريص على المشاركة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انتخابات الشيوخ 2020.. وزير النقل: مفيش ظروف استثنائية والشعب حريص على المشاركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على الظروف الاستثنائية التي تتزامن مع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، قائلًا: إنه لا يعتبر الوضع وضعا استثنائيا وإنما هو وضع طبيعي لإجراء هذه الانتخابات لما لها من إهمية كعنصر من عناصر التشريع في مصر.

وأثنى الوزير خلال إدلائه بصوته الانتخابي في لجنة 1310، بمدرسة سيزا نبراوي الابتدائية، بالتجمع الخامس، على اتباع الجمهور وتنفيذهم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، خاصة في ظل الجهد المبذول لتجهيز المدارس ووقوف عدد من الأفراد بالمطهرات وتوفير الكمامات لجمهور الناخبين.