أخبار مصر | ازدحام أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة طبري الحجاز الثانوي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ازدحام أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة طبري الحجاز الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط اللجان الانتخابية، بمدرسة طبري الحجاز الثانوي ازدحاما من قبل الناخبين وقام عدد من المنظمين بتشغيل الأغاني الوطنية.

وشهدت اللجان الانتخابية توافد المواطنين مع دقات الساعة التاسعة، علي لجان الانتخابية في مدرسة طبري الحجاز الثانوي بحي مصر الجديدة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجري اليوم وغدا.

كما شهدت مقار لجان مصر الجديدة الانتخابية حالة من الهدوء من بدء عمليات التصويت، وكذلك تواجد لقوات التأمين من رجال القوات المسلحة والشرطة، لتنظيم دخول الناخبين مقر اللجان أثناء الإدلاء بأصواتهم.

واتخذت اللجان المشرفة علي الانتخابات كافة الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا من توفير مسافات آمنة بين الناخبين وتوفير المطهرات والتشديد علي ارتداء الكمامات الطبية.

ويتنافس في دائرة القاهرة ٩٨ مرشحًا وذلك للفوز بـ١٠ مقاعد يمثلون عدد المقاعد المخصصة لمحافظة القاهرة بنظام الفردي

وتجري الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، اانتخاب 200 عضو يمثلون ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ،بواقع 100 عضو بالنظام الفردي، و100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة، علي أن يعين رئيس الجمهورية 100 عضو يمثلون ثلث أعضاء المجلس وذلك وفقًا للقانون.

Advertisements

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.