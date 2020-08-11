أخبار مصر | انتخابات الشيوخ.. وزير النقل يدلي بصوته بمدرسة سيزا نبراوي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انتخابات الشيوخ.. وزير النقل يدلي بصوته بمدرسة سيزا نبراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في اللجنة رقم 1310 بمدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بمنطقة التجمع الخامس.

وأكد الوزير خلال تواجده في اللجنة على ان الحضور يدل على مدى الوعى الكبير لدى الشعب المصري، موضحًا أن مجلس الشيوخ له دور كبير وهام حيث يعد مجلس الشيوخ غرفة اخرى من غرف التشريع في مصر.

وتستمر عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي تقام على مدار يومين، حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تستمر في استقبال الناخبين.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، أساسى واحتياطى، ومعاونة 120 ألف موظف.

