أخبار مصر | 94 متسابقا من 20 جامعة يتنافسون في مسابقة الجملة الرياضية بالدورة الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 94 متسابقا من 20 جامعة يتنافسون في مسابقة الجملة الرياضية بالدورة الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منافسات مسابقة الجملة الرياضية خلال الساعات الماضية ضمن فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، التى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وتستمر لمدة أإسبوعين.

وأكد الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد على تميز عروض ومشاركات الطلاب والطالبات ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديمهم جمل رياضية مميزة تتحدى قدراتهم البدنية، كما تم إخراجها بصورة مميزة عن زملائهم الطلاب الأسوياء، معربا عن سعادته بتحقيق هدف الاتحاد الرياضي للجامعات بنشر ثقافة الممارسة الرياضية لدي القاعدة العريضة من طلاب الجامعات غير الممارسين.

Advertisements

وأشار الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إلى أن العدد الأكبر للمشاركين في المسابقة كان من طلاب الكليات غير المتخصصة، والذين تميزت عروضهم للجمل الرياضية المقدمة بالإبداع والابتكار فى توفير أماكن مناسبة لممارسة الجملة الرياضية بالمنزل أو محيطه، تحقيقا لشعار الدورة (الرياضة سمتنا .. حتي لو جو بتنا)، واستخدام أدوات بديل مبتكرة في التدريبات البدنية، والتي تميزت بمراعاة عوامل الأمن والسلامة، والإخراج الفني المتميز والتناسق الجمالي وتنوع التدريبات لأجزاء الجسم المختلفة.

كما كشف بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضى المصرى للجامعات عن مشاركة 94 متسابق من 20 جامعة من الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمنت العروض المقدمة جمل رياضية متنوعة من التمرينات المنزلية بأدوات وبدون أدوات، وجمل وعروض بدنية استعراضية وعروض بدنية بأدوات ابتكارية بديلة وعروض وتدريبات الزومبا .. معلنا تقييم المسابقة من خلال التفاعل الكترونيا للوصول الي افضل العروض المقدمة.

يذكر أن الدورة تقام بمناسبة ذكرى احتفالات 30 يونيو، تحت شعار (الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا)، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الأتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة .. كما تتكون لجنة إدارة المسابقة من الدكتور طه جمال، وأيمن عبد العزيز، وأسامة خير.