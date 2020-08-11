شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مطروح تعلن انضمامها لعضوية الوكالة الفرانكوفونية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، انضمام الجامعة لعضوية الوكالة الجامعية للفرانكفونية، والتي تُعد العضوية الثانية للجامعة في المؤسسات العلمية الدولية، حيث سبق الانضمام لعضوية اتحاد الجامعات العربية في شهر يونيو 2020.
وأكد رئيس الجامعة الدور الحيوي والهام الذي يلعبه المكتب الإقليمي للوكالة الفرانكوفونية، بما يسهم في توحيد الجهود بين الجامعات، بهدف تحقيق التميز في التعليم الجامعي، وزيادة فرص تبادل الخبرات والمعلومات، مما يسهل على الباحثين الحصول على المعلومات، من خلال إنتاج شبكة موحدة تضم كل الباحثين والأساتذة والأكاديميين، مؤكدًا أهمية دور مصر في تنمية مشروعات الوكالة الفرانكوفونية في الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن الوكالة الفرانكوفونية تقوم بالتواصل مع المؤسسات، الجامعات، الباحثين، مما يساهم في تبادل الخبرات في المجالين الأكاديمي والبحثي، كما تعمل على إعداد مشاريع بحثية مشتركة، وهذا يشمل التحاق أعضاء هيئة التدريس والطلاب في برامج التبادل الطلابي والأكاديمي،وذلك في الأقسام التي تُعني بتدريس أو باستخدام اللغة الفرنسية.
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