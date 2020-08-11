شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم بورسعيد» يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى د. نبوي باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

وأكد «باهي» أن «الشعب المصري يتمتع بالحس الوطني تجاه الوطن، والحرص على التصويت في الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة في استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم».

وكيل «تعليم بورسعيد» يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

ودعا وكيل الوزارة، العاملين بقطاع التعليم ببورسعيد لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن المشاركة في الانتخاب واجب وطني على كل من يحق له الانتخاب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements