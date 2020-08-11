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شكرا لقرائتكم خبر عن «طفطف» لنقل المواطنين للمشاركة في «الشيوخ» بالوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يواصل الناخبون في الوادي الجديد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، الثلاثاء، وتم تقديم العديد من التيسيرات لنقل الناخبين بالمجان إلى اللجان الانتخابية، حيث انطلق «طفطف» ليجوب مناطق مركز الداخلة لنقل الناخبين من وإلى اللجان الانتخابية لحمايتهم من آشعة الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما تم توفير ٥٠ أتوبيس لنقل الناخبين مجانا بمراكز المحافظة الخمسة.
وتشهد اللجان الانتخابية على مستوى مراكز الوادى الجديد إقبالا ً متزايدًا من أطياف المجتمع، حيث حرص كبار السن على التصويت في الساعات الأولى من بدء التصويت في اللجان الانتخابية، وسط تزايد الإقبال بلجان السيدات وكذلك مشاركة عدد كبير من شباب الأحزاب السياسية على العملية التنظيمية خارج اللجان.
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