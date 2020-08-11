شكرا لقرائتكم خبر عن مطران أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الأنبا يؤانس، مطران أسيوط، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر مدرسة النصر الإبتدائية المشتركة بمدينة أسيوط.

وقال مطران أسيوط إنه طلب الجميع أن يشارك في الاستحقاق الانتخابي ولا يتغافل أو يتهاون في أداء دوره وواجبه نحو نفسه وبلده والمجتمع، موضحًا أنه يجب على المواطنين أن ينتخبوا من هو أصلح لهم، ومن يرون فيه أنه الأفضل، لأن هذا يهدف إلى خدمة المواطن والدولة أجمع، مؤكدًا أنه على المواطنين النزول إلى صناديق الاقتراع واستخدام حقهم الدستوري والحافظ عليه وتقديم المشاركة الجادة والفعالة.

في الوقت نفسه، قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وأعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مطران أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

مطران أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

مطران أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

مطران أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

مطران أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

مطران أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ