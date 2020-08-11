شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتفقد المستشفي الميداني المصري في بيروت (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، المستشفى الميداني المصري في بيروت خلال زيارته إلى لبنان، واطمأن «شكري» على سير العمل بالمستشفى، الذي يشمل ٦ عيادات رئيسية، كما ثَمّن الإسهام الكبير للمستشفى في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب لبنان الشقيق، والذي بدأ بعد ساعة واحدة فقط من الانفجار، بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الطبية مجانًا لكل من يحتاجها على أرض لبنان.

ويعد المستشفى الميداني المصري في بيروت أحد أهم رموز الصداقة والتضامن بين مصر ولبنان منذ بدء عملها عام 2006 لاسيما خلال اللحظات العصيبة وآخرها استقبال عدد من مصابي انفجار مرفأ بيروت.

كان وزير الخارجية سامح شكري وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم الثلاثاء في زيارة يلتقي خلالها بكبار المسؤولين والقادة اللبنانيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) سفير مصر لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، وكافة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية. ويرافق وزير الخارجية وفد يضم السفير نزيه النجاري، والسفير طارق الطايل، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ. واستهل وزير الخارجية لقاءاته في بيروت مع الرئيس اللبناني ميشال عون الذي استقبله في قصر بعبدا، ثم يجري زيارة تفقدية إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري) في بيروت، على أن يعقب ذلك لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولقاء آخر مع الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

ويعقد الوزير سامح شكري مجموعة من اللقاءات بكبار السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان بمقر إقامته، على أن يختتم لقاءاته مساء اليوم باجتماع مع رئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، يعقبها مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بيروت.

وزير الخارجية يتفقد المستشفي الميداني المصري في بيروت

وزير الخارجية يتفقد المستشفي الميداني المصري في بيروت

وزير الخارجية يتفقد المستشفي الميداني المصري في بيروت

وزير الخارجية يتفقد المستشفي الميداني المصري في بيروت

وزير الخارجية يتفقد المستشفي الميداني المصري في بيروت

وزير الخارجية يتفقد المستشفي الميداني المصري في بيروت

وزير الخارجية يتفقد المستشفي الميداني المصري في بيروت

وزير الخارجية يتفقد المستشفي الميداني المصري في بيروت

وزير الخارجية يتفقد المستشفي الميداني المصري في بيروت