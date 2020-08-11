شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ 4560 طن رخام بالميناء وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد . والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SEA QUEEN التي ترفع علم توجو و يبلغ طولها 88 متر والغاطس 6.6 متر لتفريغ 4560 طن رخام بالميناء. وبلغ اجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة ، سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات و مغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين وجميعها سفن الحاويات وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات و سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامه.

وجارى التنسيق بين الادارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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