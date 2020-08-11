شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الوقائية تسيطر على المشهد الانتخابي في لجان عابدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت الإجراءات الوقائية على المشهد الانتخابي في لجان مدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط البلد، وسط إقبالا الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لتصويت المصريين في الداخل لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، مع بدء استقبال الناخبين.

وفتحت مدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط القاهرة، أبوابها أمام الناخبين، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحرص شديد من المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية على مراعاة التباعد الاجتماعي.

كما حرص القائمون على العملية الانتخابية بقيام الناخبون بالمرور من بوابات تعقيم في مدخل اللجان، فضلا عن قياس درجة حرارة الناخب للتأكد من سلامته قبل دخوله مقر اللجنة للإدلاء بصوته في الانتخابات.

واصطف الناخبين في صفوف طويلة، ووسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية، مع التزام كبير بارتداء الكمامات، لاستقبال ناخبي مجلس الشيوخ في اليوم الأول لتصويت المصريين في الداخل.

ووضع مسئولي اللجان ملصقات لأماكن الوقوف والانتظار في الممرات المؤدية إلى اللجان للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين ضمن التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قام أحد المواطنين بتوزيع المياه على جميع الناخبين، أمام لجنة مدرسة عابدين الثانوية بعابدين بوسط البلد، وحرص مواطن بتوزيع المياه على جميع المتواجدين أمام اللجنة الانتخابية، قبل دخولهم اللجنة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وهم يرتدون الكمامات، فيما قام أخر بتوزيع الكمامات على الناخبين واشترط عليهم ارتداءها قبل الدخول الى اللجان الانتخابية.

ومن المشاهد اللافت للنظر أيضا أمام مقار اللجنة الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط البلد، دخول بعض الناخبات في وصلة رقص على نغمات الأغاني الوطنية قبيل الإدلاء بأصواتهن.

وتتصدر القاهرة قائمة الدوائر الانتخابية الأكثر في عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنحو 98 منافسا يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

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وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين وأعضاء اللجان المتواجدين بالداخل بدءا من القاضي وانتهاء بالموظفين بارتداء الكمامة.

وأنطلق صباح اليوم الثلاثاء، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت، وتم تجهيز 27 لجنة عامة تمثل جميع محافظات الجمهورية، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 18 ألف قاضي ومعاونة 120ألف موظف.