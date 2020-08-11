شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الشيوخ بالمنيا: انتظام التصويت في 757 لجنة والالتزام بالإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ظهر اليوم الثلاثاء، انتظام التصويت في لجان محافظة المنيا، من حيث فتح كافة اللجان، ومتابعة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، بالتشديد على ارتدء الكمامات للناخبين، وقياس درجة الحرارة، وكذلك التباعد والمسافات الآمنة، وذلك في كافة لجان محافظة المنيا البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 مليون و468 ألف و575 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.