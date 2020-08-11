شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة في زفتى لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة زفتي التعليمة مظاهرة كبيرة لحث المواطنين على الخروج للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ حاملين الاعلام المصرية واللافتات التي تدعو للمشاركة ولحث المواطنين علي الحضور للتصويت في انتخابات محلس الشيوخ. وناشد بسرى عبد الغني مدير الادارة الجميع بضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري الثاني كواجب وطني غير قابل للتفريط.

وشهدت لجان الانتخابات قيام المسؤلين عنها بعمل قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنه للإدلاء بالصوت، مع توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستورى.

جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية ، فى 804 لجنة موزعة داخل694 مقرا على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألفا، و350 مواطنا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 29 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.