شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس الشيوخ.. إقبال كثيف على لجان مجمع مدارس مصطفى كامل ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصري اليوم» الإقبال الكثيف للناخبين أمام لجان مجمع مدارس مصطفى كامل بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر ببني سويف منذ فتح باب التصويت في أول أيام الإقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 التي تشهد منافسة بين 23 مرشحًا على 3 مقاعد فردية خصصتها لجنة تقسيم الدوائر لدائرة محافظة بني سويف، بينما خصصت اللجنة 3 مقاعد أخرى للمحافظة بالقائمة الموحدة على مستوى محافظات الصعيد.

فيما سادت حالة من الهدوء أمام مقرات اللجان الفرعية بمدن المراكز، حيث تمركزت القوات المكلفة بتأمين اللجان، أمام مقراتها التي تم تجهيزها لاستقبال الناخبين مع الإلتزام بالتدابير والاجراءات الإحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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