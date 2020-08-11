شكرا لقرائتكم خبر عن الخيانة حاضرة.. كشف غموض العثور على جثة نصفين بصندوق قمامة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من كشف غموض حادث العثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة داخل صندوق قمامة في منطقة سموحة، مما أثار حالة من الفزع بين المواطنين، وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها «سائق توك توك» وقام بقتلها انتقاما لشرفه .

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة تعاونيات سموحة بدائرة القسم، بالعثور على جثة مجهولة مقسومة إلى جزئين داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر بدون رأس ومقسومة نصفين ملقاة داخل صندوق قمامة أمام العقار 136 تعاونيات سموحة.

وتبين من معاينة الجثة وتشريحها عدم وجود الرأس والذراع اليمنى مما يجعل التعرف عليها مستحيلا، كما تبين وجود تهتكات في الأنسجة الجزئين العلوي والسفلي من الجسم مما يرجح أن عملية التقطيع تمت بآلة غير حادة وربما مشرشرة مثل منشار أو نحوه.

ووجه اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث الإسكندرية واللواء محمد الجمسى رئيس المباحث لكشف غموض الحادث ضم الفريق العميد أشرف البيلي والعميد عمرو الشامي وكيل المباحث الجنائية والعقيد السيد الحديدي رئيس قسم جرائم النفس والمقدم محمد الخبى رئيس مباحث قسم شرطة سيدى جابر.

وارتكزت خطة عمل الفريق على فحص جميع كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وفحص جميع بلاغات التغيب بالأقسام المختلفة سواء بالإسكندرية والمحافظات المجاورة، وبسؤال قائدي سيارات السرفيس القريبة من موقع الحادث وسؤال عمال شركة جمع القمامة لمحاولة الوصول إلى خيوط تقود لتحديد هوية الجثة أو شخصية الجناة.

وتوصلت جهود الفريق إلى تحديد مركبة توك توك يقودها رجل في العقد الرابع من العمر تواجد بمنطقة الحادث في الساعات الأولى من الصباح، وشوهد داخل المركبة كيس أسود الذي يستخدم في جمع القمامة .

وبتتبع خط سير التوك توك تم رصده بواسطة كاميرا أخرى بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبإجراء التحريات اللازمة تمكن ضباط المباحث من تحديد شخصية المشتبه به ويعمل سائق توك توك ويقيم بشارع المواسير دائرة قسم شرطة ثان الرمل .

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عقب استئذان النيابة العامة تم ضبطه فجر اليوم واستجوابه، وأنكر صلته بالواقعة وادعى تغيب زوجته دون أن يعلم مكانها، وبتطوير التحقيق معه اعترف بقتلها إنتقاما لشرقه بعد أن اكتشف خيانتها .

وأمام اللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث الإسكندرية اعترف المتهم تفصيليا بالواقعة وأرشد عن مكان إخفائه الذراع والرأس بمنطقة سكنه وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث .

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.