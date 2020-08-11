شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع الوطني للقراءة في مصر ينطلق نحو الارتقاء بالخلفية المعرفية والثقافية للطلاب والمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص مؤسسة البحث العلمي بإمارة دبي على تنفيذ الخطة المستقبلية والأهداف الإستراتيجية للمشروع الوطني للقراءة في مصر، أعلنت نجلاء سيف الشامسي رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحث العلمي أن إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى طلاب المدارس والجامعات والمعلمين وكافة فئات المجتمع هو رسالة رئيسة للمشروع في مصر.

وأكدت نجلاء الشامسي الأمين العام لتحدي القراءة العربي أن حرص المؤسسة بإنشاء الفرع الإقليمي لها في مصر وإفريقيا بقيادة مصرية وبكفاءاتٍ وشراكاتٍ مصرية وبخبراتٍ عربية ودولية، هو من أجل دعم المنظومة الثقافية المصرية العَريقة وكذلك المنظمة التعليمية والتربوية بشقيها المدرسي والجامعي.

وأضافت الشامسي بأنه فضلاً عن الجوائز التي أعلنت في المؤتمر الخاص بتدشين المشروع في مصر، فإنه سيتم تنفيذ عدد من الانشطة الثقافية والتعليمية، وتنظيم عدد من المشروعات الثقافية والإصدارات من مؤسسة البحث العلمي بدبي وفرعها الإقليمي بمصر وإفريقيا، والتي تخدم الهدف الرئيسي للمشروع ورسالته الأساسية.

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة يرتكز على أربعة أبعاد يمثل كل بعد منها منافسة خاصة بفئة معينة وهي:

البعد الأول: التنافس المعرفي وهو خاص بالتنافس بين جميع طلبة جمهورية مصر العربية من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي للوصول بمهاراتهم الأساسية في القراءة إلى المستوى المنشود؛ لأخذ موقع متقدم في معدلات القراءة العالمي، وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين،

أما البعد الثاني «المدونة الماسية»: فهو خاص بالتنافس بين جميع طلبة جامعات جمهورية مصر العربية ويعد هذا البعد مكملا لمـــا تم تحقيقه في البعـــد الأول، وضمانا لاســـتكمال المشـــهد القرائي المصري واســـتدامته، وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين،

وبالنسبة للبعد الثالث «المعلم المثقف»: فهو وهو خاص بالتنافس بين جميع معلمي الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي وهو متعلق بالمعلم القارئ المحصن بالمهارات المهنية المؤمن بدور القراءة في بناء شـــخصية المعلم والطالب، إذ يعد نجاحه متطلبا أساســـيا لاســـتدامة المشـروع، وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين،

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أما البعد الرابع «المؤسسة التنويرية» ويختص بالتنافس بين مؤسسات المجتمع للحصول على المراكز الأولى الأكثر دعما لأهداف المشروع الوطني للقراءة.

تنفيذ المشروع بكل أبعاده وآلياته سيكون في إطار الشراكة والتعاون بين مؤسسة البحث العلمي بدبي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والتضامن، وكذلك بالتعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف.