شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس«الإنجيلية» من لجنة «انتخابات الشيوخ»: المشاركة ممارسة في صناعة الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته، اليوم الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمدرسة الجبرتي بمنطقة شيراتون.

وأكد «زكي» في تصريحات له، «أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ممارسة حرة وحقيقية، واستحقاق دستوري ضروري ومهم في تأصيل الديمقراطية، وترسيخ لدولة المواطنة».

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «نؤمن بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه جزء أصيل من عملية ترسيخ الديمقراطية والمواطنة داخل المجتمع المصري، كما نؤمن بأن التعبير عن الرأي هو الذي يصنع مستقبل الوطن».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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