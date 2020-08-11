شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قومي حقوق الإنسان» يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته الانتخابي باللجنة الفرعية رقم 321 بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهري بشارع السباق في تمام الساعة 12 ظهر الثلاثاء.

وطالب «فائق» في تصريحات صحفية، جموع الشعب المصري ممن لهم حق التصويت للمشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا وحق من حقوق الإنسان.

وشدد «فائق» على أن الأمر يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، معتبرًا أن الانتخابات تعد الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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