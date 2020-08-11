شكرا لقرائتكم خبر عن علي عبدالعال: الداعون لمقاطعة الانتخابات عناصر مغرضة لها نوايا خبيثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مجلس الشيوخ بصفته الغرفة التشريعية الثانية يمثل أهمية كبيرة.

وأضاف «عبدالعال» خلال الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر: أن «الغرفة الثانية إثراء للحياة النيابية المصرية، وهي امتداد لما تم في الماضي، حيث المجلس موجود في ظل دستور 1923 واستمرت إلى ما قبل ١٩٥٢ بعد ذلك تم تشكيل الغرفة الثانية بمقتضى التعديلات الدستورية ١٩٨٠»

وتابع: «بعد ثورة ٣٠ يونيو رأى القائمين على وضع دستور ٢٠١٤ أن الوقت غير ملائم وعندما حان الوقت عاد مجلس الشيوخ وفقا للتعديلات الدستورية ٢٠١٩ كي تستكمل المسيرة مع مجلس النواب في إثراء الحياة النيابية المصرية».

وقال رئيس مجلس النواب: «سيكون للمجلس التشريعي دور كبير في الحياة السياسة المصرية»، موضحًا أن المرشحين لهم خبرات في مجال عملهم تضيف لمجال التشريع، وسيكون عامل مساعد مع مجلس النواب لإخراج تشريعات تلبي طموح الشعب المصري.

وأضاف: «الانتخابات تتم في حرية تامة وسط تحدي جائحة كورونا، ولكن هناك ضوابط المسافات الآمنة وارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية وسننجح في مواجهة التحدي واستكمال الاستحقاق التشريعي، والمسؤولين حريصين على الإدلاء بأصواتهم، والجميع مهتم بهذه الانتخابات وتتم بشفافية تامة وحياد تام وحرية كاملة».

وحول وجود دعوات للمقاطعة من خارج مصر، قال «عبدالعال»: «هذه العناصر المغرضة موجودة ولها نوايا خبيثة، والشعب اختبر في عدة مواقف ولا يهتم بهذه العناصر، واقول لهم استمروا في مسيرة البناء، والشعب المصري لا يلتفت إلى هؤلاء».

وكشف رئيس البرلمان أن قانون الدوائر الخاصة بمجلس النواب سيعرض عليه الجلسات المقبلة، وسيكون على جدول أعمال المجلس.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

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وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.