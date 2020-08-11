شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقدم لتحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مد فترة التقديم لتركيب عدادات كوديه بدلا من نظام الممارسات وتحرير محاضر سرقة تيار إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتلقى «شاكر» تقريرًا يوضح الإحصائيات إلى تلقتها المنصة الإلكترونية التي أظهرت الإقبال الشديد من جانب المواطنين على تسجيل طلبات تركيب العدادات، حيث تستقبل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء منذ انطلاقها حوالي 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة وتلقت المنصة أكثر من 430 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وأشار التقرير إلى أن طلبات تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع التي تمثل جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية تستقبل أيضًا الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.

وأكد «شاكر» على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، كما أكد على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر 2020.