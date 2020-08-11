شكرا لقرائتكم خبر عن مطران شبرا الخيمة يدلي بصوته ويناشد المواطنين المشاركة للعبور بالوطن لبر الأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات

وقال مرقوريوس دميان رئيس المركز الإعلامى لايبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، إن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها ناشد كل المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري للعبور بالوطن لبر الأمان.

من جانبه تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرا انتخابيا دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة عبر "الفيديو كونفرانس" مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.

Advertisements