القومية للأنفاق: انتهاء ترميمات عمارة الزمالك وسفارة البحرين الشهر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق، أنه متوقع انتهاء أعمال ترميم وإصلاح عمارة الشربتلي بالزمالك لاستعادة وضعها الطبيعى بعد تضررها من أعمال حفر مترو الزمالك خلال الشهر الجارى، حيث تواصل أعمال الترميمات لمبنى العمارة وسفارة البحرين. كان وزير النقل المهندس كامل الوزير تعهد قبل عيد الأضحى أنه سيتم إعادة عمارة الشربتلى إلى سابق عهدها وسيتم اتخاذ كافة إجراءات الأمان للسكان، معلنا وصول الحفار العملاق محطة مترو الزمالك، واستمرار أعمال الحفر وترميم العمارة وسفارة البحرين بالعيد. Advertisements وقالت الهيئة القومية للأنفاق إنه لم يحدث أى نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين . وأضافت أن الهيئة والجهات الإستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى .

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