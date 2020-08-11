شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية تطلق دورات تدريبية اون لاين.. وتؤكد: الوقت مناسب لتطوير المهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة السياحة العالمية سلسة من الدورات التدريبية من خلال الانترنت لكل المهتمين بالقطاع حول العالم، ودعت متابعيها إلى الانضمام لتلك الدورات مؤكدة: "هذا هو الوقت المناسب لاكتساب المهارات وتحسين مهنتك في السياحة".

وقالت المنظمة: "انضم إلى أكاديمية المنظمة للسياحة عبر الإنترنت التي تدعمها جامعة IE ، وهي منصة تعليمية عبر الإنترنت توفر دورات تعليمية عبر الإنترنت 100٪".

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وتشمل إحدى الدورات المتاحة بالمجان مناسبة للمديرين والأفراد ذوي الإمكانات العالية الذين يسعون إلى تحديث معرفتهم فى إدارة صناعة السياحة ودمجها فى صناعات إدارة السياحة والضيافة والوجهة.

ويتم تحقيق ذلك من خلال الدورة التدريبية عبر الانترنت بنسبة 100% والتى تتضمن محتوى وسائط متعددة ومقاطع فيديو قصيرة مع أساتذة وخبراء وقراءات وتمارين وأنشطة والعديد من المواد التعليمية الأخرى ضمن وحدات محددة.

وكانت منظمة السياحة العربية قد اطلقت منصة تعليمية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع فى دول المنطقة، وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد على الحناوي فى بيان بأنه أصبح من الضرورة لكافة الدول البحث عن آليات جديدة لتطوير وتنمية مصادر دخلها الاقتصادية مع أهمية رقمنة كافة خدماتها. وأوضح الدكتور الحناوي أن المنظمة العربية للسياحة دعت الدول العربية والإفريقية الأعضاء للاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها المنظمة على امتداد الوطن العربي عبر تقنية ال online، وذلك لتنمية وتطوير كافة العامليين في القطاع السياحي سواء في المجال الحكومي أو الخاص ومنح العاملين في القطاع السياحي بجمهورية الجزائر والممثلين للقطاع الحكومي والقطاع الخاص منحة مجانية لتدريب 50 متدرباً بكافة برامج المنظمة حتى نهاية عام 2020.