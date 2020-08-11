شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، منذ قليل غرفة عمليات الوزارة، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات، التى انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى غدا الأربعاء.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن جميع المحافظات أنهت الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكل الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة .

وأجرى شعراوى، اتصالات هاتفية بعدد من المحافظين للاطمئنان منهم بصورة مباشرة على اتخاذ الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان.

وأدلى اللواء محمود شعراوى، وزيرة التنمية المحلية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة ليسية الحرية القومية بمصر الجديدة، ودعا كافة أبناء الشعب المصرى إلى النزول والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ودعم الدولة الوطنية لاستكمال مؤسساتها الدستورية والتشريعية.

وقال وزير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إن الدولة المصرية وفرت كافة اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج انتخابات مجلس الشيوخ بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصرى حقه فى الإدلاء بصوته.

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وأضاف شعراوى أن هناك انتظام كامل فى كافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية ولا توجد أى مشاكل بالمحافظات، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان ، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأعرب الوزير عن سعادته بتواجد أعداد كبيرة من الشباب فى طوابير خلال الادلاء بصوته وحرصهم على المشاركة بإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم ، مؤكداً أهمية الدور الذى يقوم به الشباب المصرى فى تحديد مستقبل مصر خلال السنوات القادمة .

وأضاف شعراوى أن الشباب المصرى يمثلون حوالى 60٪؜ من عدد السكان وهم المستقبل لبناء مصر الجديدة .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب المصرى ، مؤكداً أهمية الدور الذى سيقوم به خلال الفترة المقبلة ، من بينها مناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، و مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، و إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ومناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.