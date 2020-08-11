بالصور| وزير التعليم العالي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت صباح اليوم تجري في ظل إجراءات احترازية، ومناخ ديمقراطي تتمتع به مصر.

جاء ذلك عقب الإدلاء بصوته الانتخابي بمجلس الشيوخ في لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

واطمأن الوزير، على الإجراءات الاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين، والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

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وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.