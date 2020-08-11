مشيدا بالإجراءات الاحترازية.. وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أدلي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بلجنة مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة.

وناشد المصيلحي، جموع أبناء الشعب المصري ممن لهم حق الانتخاب، المشاركة والتصويت في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

وأكد وزير التموين: وجود مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري مهم لما يمثله من غرفة ثانية للتشريع، جنباً إلى جنب مع مجلس النواب.

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وأشاد المصيلحي، بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.