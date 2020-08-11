غرفة عمليات "الوزراء": تذليل جميع العقبات أمام المواطنين في انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز، متابعة سير عملية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأكد الجوهري، في بيان، الثلاثاء، أن الحكومة حريصة كل الحرص على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ‏المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها في أسرع وقت، وذلك بما يضمن خروج تلك العملية في صورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية.‏

وأضاف الجوهري، أن غرفة العمليات المركزية تتولى التنسيق بشكل دوري بين كافة المحافظات وبعضها البعض ومتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، وتوفير الدعم اللازم للمحافظات وذلك من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات والوزارات والهيئات المعنية، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية ‏متصلة بـ27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية عبر شبكة "فيديو كونفرانس"، والهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية، ومجهزة بأجهزة ‏الاتصال اللازمة لمتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها ‏والتدخل لحلها على الفور من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة.

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وتابع الجوهري: غرفة العمليات المركزية لديها فرق رصد ميداني منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة، مشيراً إلى أنه قد تم فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين للإداء بأصواتهم بدون حدوث أي معوقات.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية تتلقى شكاوى الناخبين بأي محافظة من محافظات الجمهورية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم المختصر (16528)، وتعمل على حلها بشكل سريع.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.