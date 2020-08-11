وزيرة الثقافة تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ بالشيخ زايد "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، صباح اليوم الثلاثاء، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة أبوبكر الصديق التجريبية بالشيخ زايد.

وقالت عبدالدايم، عقب إدلائها بصوتها، إن المجلس الجديد يأتي استكمالا للحياة التشريعية في مصر ويعد تأكيدا على نجاح الدولة المصرية بعد 30 يونيو في بناء مؤسساتها واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لشعبها.

وأضافت أن الغرفة التشريعية الثانية والمتمثلة في مجلس الشيوخ تعد أحد ركائز ودعائم العملية الديمقراطية في مصر المواكبة لمرحلة التنمية التي يعيشها الوطن.

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وحثت الوزيرة، المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي من واقع المسئولية لكل مواطن من أجل اختيار أفضل من يمثلهم في هذا المجلس.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.