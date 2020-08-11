رسالة خاصة من رئيس "الانتخابات" للشباب: "شاركوا في اقتراع الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، رسالة خاصة للشباب للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، قال لهم فيها “أنتم عدة هذا الوطن وعتاده وأنتم الأمل والحلم والرجاء وبكم يكون النجاح، شاركوا بكثافة في هذا الاستحقاق، اتخذوا قراركم وأعطوا أصواتكم لمن يستحق من أجل الوصول إلى تشكيل مجلس نيابي يصون أمانة صوتكم”.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، في رسالته إلى جموع الشعب المصري، دعاه فيها لضرورة الإقبال على صناديق الاقتراع والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت في التاسعة صباح اليوم داخل 14 ألفا و92 لجنة فرعية بـ 27 محافظة.

وأضاف أن تواجد الناخبين بكثافة أمام لجان الاقتراع رسالة للمجتمع الدولي بوعي المواطن المصري ودوره في ترسيخ الديمقراطية بروح وطنية عالية.

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وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ “الغرفة الثانية للبرلمان”، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.