بالفيديو.. وزير الداخلية يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمقر لجنته الانتخابية، مؤكداً حرصه على الإدلاء بصوته في الانتخابات.
وأوضح وزير الداخلية، أن مجريات العملية الانتخابية بكافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني وأن أجهزة الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري.
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