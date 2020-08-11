حرم آمن حول اللجان الانتخابية.. لمنح المواطن حرية التوجه للجان بدون أعطال مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اعتمدت خطة الإدارة العامة للمرور على تفعيل الحرم الآمن حول اللجان الانتخابية بالتنسيق مع ادارات المرور من خلال نشر الصدادات الحديدية حول اللجان، مع منع الانتظارات أمام اللجان وفي الأماكن الغير مسموح بالانتظار فيها ضرورة التواجد المروري والفعال في كافة الشوارع والميادين والمحاور والطرق الرئيسية.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع إدارات وأقسام االمرور على مستوى الجمهورية لمنع تواجد أي تعطيل للمرور، لمنح المواطن حرية التوجه للجان بدون أي أعطال مرورية.

كانت الإدارة العامة للمرور أعلنت عن استعداداتها بخطة مرورية متكاملة لتسهيل الأمور على المواطنين أثناء إجراءات الانتخابات بالتنسيق مع ادارات المرور على مستوى الجمهورية لبدء تنفيذ خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

Advertisements

وأصدر اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة توجيهات للواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور بوضع خطة مرورية متكاملة لتسهيل الأمور على المواطنين أثناء إجراءات الانتخابات بالتنسيق مع ادارات المرور علي مستوى الجمهورية.

وعززت الغدارة الطرق والمحاور الرئيسية بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق كما تم العديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة

وإسهاماً في تخفيف الأعباء على المواطنين سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية : (01221110000/ 38556661 ).