ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بالفيوم اليوم السبت، كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بقصد الاتجار. كانت مديرية أمن الفيوم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، حيث نجحت قوة أمنية تابعة لمباحث الطرق بمديرية أمن الفيوم والمعينة بأحد الأكمنة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم في ضبط سيارة ملاكي قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وبرفقته شخصين (عاطل، عامل - لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش) وذلك حال قدومهم من القاهرة اتجاه بني سويف. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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