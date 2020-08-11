بقصد الاتجار.. ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظومة قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة) بالاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المحل الخاص بالمتهم ( للصيد البري والبحري) حيث تم ضبطه وبحوزته "طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، 9 طبنجات صوت، 2 بندقية ضغط هواء، 175 طلقة ضغط هواء عيار 22م، 4 طلقات صوت، مبلغ مالي.
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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