بـ 5 قطع أثرية.. ضبط شخصين يُنقبان عن الآثار بمنطقة سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بسقارة.

كانت الخدمات الأمنية التابعة لقطاع شرطة السياحة والأثار والمعينة لتأمين المنطقة الأثرية بسقارة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) ، وبحوزة أحدهما (بندقية آلية – 12 طلقة لذات العيار ) حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع آخرين "هاربين " بإحدى المناطق الآثرية بمنطقة سقارة.

وتبين وجود حفر دائري "بقطر 2 متر ، وعمق 1,5 متر" ، كما عُثر بحوزتهما على (2 إناء فُخاري – جزء من إناء فخاري كبير الحجم – 3 قطع لتابوت خشبي - الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب) ، بعرض المضبوطات على الجهات المختصة تبين أثرية تلك القطع وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازة السلاح الناري بقصد تأمين أعمال الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.