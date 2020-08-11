خالف قرار منع التجمعات.. ضبط صاحب قاعة مناسبات لإقامته حفل زفاف بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك قاعة أفراح "كائنة بدائرة مركز شرطة منوف"– مقيم بذات الدائرة؛ وذلك لإقامته حفل زفاف داخل القاع بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات. وعقب ضبط سالف الذكر ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالمخالفة للقرار المشار إليه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. جاء ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات فيروس "كورونا المستجد".

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