ضبط 10 أسلحة نارية وتنفيذ 6 قرارات إزالة.. جهود الداخلية خلال حملة أمنية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، في ضبط 10 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 6 قرارات إزالة.

تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين أفراد عائلتين لخلافات الجيرة وتبادلهم خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون إصابات. Advertisements وباستهداف طرفي المشاجرة بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى أسفرت جهودها عن ضبط "10 قطع أسلحة نارية، بحوزة 7 متهمين، وتنفيذ 6 قرارات إزالة". وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة المضبوطة وقرر أحدهم بأن السلاح المضبوط بحوزته هو المستخدم في واقعة المشاجرة. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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