ضبط 2.7 طن كبدة وكلاوي فاسدة داخل ثلاجة بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة 2.7 طن كبدة وكلاوى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة الظاهر. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الظاهر لحيازته (2,760 طن سلع غذائية "كبد وكلاوي") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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