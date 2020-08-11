ضبط صاحب مخزن بحوزته 7623 عبوة سلع غذائية فاسدة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مخزن بحوزته 7623 عبوة سلع غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة النزهة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة النزهة لحيازته 7623 عبوة سلع غذائية "مسلي- زيت طعام- تونة- خل طعام" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، معرضاً حياة وصحة المواطنين للخطر وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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