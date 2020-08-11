أخبار مصر | إقبال من الناخبين على التصويت بلجنة مدرسة حافظ ابراهيم بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إقبال من الناخبين على التصويت بلجنة مدرسة حافظ ابراهيم بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت لجنة مدرسة حافظ ابراهيم ب حلوان ، إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ، وسط التزام بالمسافة الآمنة بين كل مواطن وآخر، والتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة للوقاية من فيروس كورونا.

وحرص بعض المشاركين على الإمساك بعلم مصر أمام اللجان الانتخابية.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.