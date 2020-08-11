أخبار مصر | سيدات الزيتون يتصدرن المشهد أمام لجنة مدرسة إنصاف سري الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيدات الزيتون يتصدرن المشهد أمام لجنة مدرسة إنصاف سري الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصدرت السيدات المشهد الانتخابى، بلجنة مدرسة انصاف سري الثانوية بنات بالزيتون، أثناء الإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتشار الشرطة النسائية وقوات الأمن.
وحرصت الناخبات على حمل علم مصر، والاصطفاف أمام اللجنة وسط جو من البهجة والسرور للمشاركة في العرس الانتخابي.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة التعقيم وارتداء الكمامة والحفاظ على تباعد المسافات بين الناخبين، حيث طلب طاقم التأمين بإدخال ناخب واحد فقط داخل اللجنة وعدم إدخال ناخب آخر إلا بعد خروج الآخر.
وتصدر علم مصر المشهد أمام مدرسة إنصاف سراى الثانوية بنات بالزيتون، حيث التف العلم على أسوار المدرسة في مشهد بديع بالتزامن مع بدء انتخابات مجلس الشيوخ.
وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، فضلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.