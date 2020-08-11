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أخبار مصر | طوابير مع بداية اليوم أمام مدرسة الرشيد القومية بمصر الجديدة

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طوابير مع بداية اليوم أمام مدرسة الرشيد القومية بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت لجنة مدرسة الرشيد القومية في مصر الجديدة، إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

ورصدت الكاميرا اصطفاف المواطنين في طابور مع فتح اللجنة، وسط التزام بالمسافة الآمنة بين كل مواطن وآخر، والتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة للوقاية من فيروس .

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

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