أخبار مصر | وزير الزراعة: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ تعكس حاله الاستقرار التي تشهدها مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ تعكس حاله الاستقرار التي تشهدها مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد أن أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم، جموع الشعب المصري بالنزول لممارسة حقهم الدستوري.
وقال: إن المشاركة حق وواجب وأن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للسلطة التشريعية ووجوده يثري الحياة النيابية والحزبية والسياسية في مصر، كما أنه يعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وطالب الوزير المواطنين بالمشاركة واختيار من يمثلهم تدعيما للدولة المصرية وللديمقراطية وإبهار العالم بوعي الشعب المصري
وأد أننا واثقون بحرص فلاحي ومزراعي مصر، على مشاركتهم في هذه الانتخابات، انطلاقا من وعيهم بأهمية وجود غرفة السلطة التشريعية الثانية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.
وحدد رؤساء اللجان الفرعية جمعية الاقتراع والحرم الانتخابي للجنة، وتأكدوا من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المركز الانتخابي، فضلا عن التأكد من وجود لافتات ارشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود حقيبتين زرقاوين داخل اللجنة أحداهما كبيرة الحجم لوضع بداخلها كشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع المستخدمة الخاصة بنظام الفردي والحقيبة الثانية لوضع بطاقات الاقتراع المستخدمة الخاصة بنظام القوائم.
كما تأكد كل رئيس اللجنة الفرعية من وجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستكية الشفافة للنظامين الفردي والقوائم وأن الصناديق فارغة
يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.