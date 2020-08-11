أخبار مصر | وزير الزراعة: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ تعكس حاله الاستقرار التي تشهدها مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ تعكس حاله الاستقرار التي تشهدها مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد أن أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم، جموع الشعب المصري بالنزول لممارسة حقهم الدستوري.

وقال: إن المشاركة حق وواجب وأن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للسلطة التشريعية ووجوده يثري الحياة النيابية والحزبية والسياسية في مصر، كما أنه يعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب الوزير المواطنين بالمشاركة واختيار من يمثلهم تدعيما للدولة المصرية وللديمقراطية وإبهار العالم بوعي الشعب المصري

وأد أننا واثقون بحرص فلاحي ومزراعي مصر، على مشاركتهم في هذه الانتخابات، انطلاقا من وعيهم بأهمية وجود غرفة السلطة التشريعية الثانية.

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