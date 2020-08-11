مصر | حبس صاحب مخزن لحيازته على أغذية فاسدة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس صاحب مخزن لحيازته على أغذية فاسدة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة الجزئية شرق القاهرة اليوم الثلاثاء، حبس صاحب مخزن لحيازته علي اغذية فاسدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

وأمرت النيابة بالتخفظ علي المضبوطات تمهيدا للاعدامها، ووجهت له تهمة الغش التجاري والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة النزهة لحيازته 7623 عبوة سلع غذائية "مسلى- زيت طعام- تونة- خل طعام" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، معرضًا حياة وصحة المواطنين للخطر وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.