مصر | "لقوا الكنز والشرطة ضبطهم".. سقوط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في سقارة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "لقوا الكنز والشرطة ضبطهم".. سقوط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في سقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بسقارة، جنوب محافظة الجيزة.

وتمكنت الخدمات الأمنية التابعة لقطاع شرطة السياحة والأثار والمعينة لتأمين المنطقة الأثرية بسقارة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزة أحدهما بندقية آلية، 12 طلقة لذات العيار، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بالإشتراك مع آخرين "هاربين " بإحدى المناطق الآثرية بمنطقة سقارة.

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حيث تبين وجود حفر دائرى "بقطر 2 متر، وعمق 1،5 متر"، كما عُثر بحوزتهما على 2 إناء فخاري، جزء من إناء فخارى كبير الحجم، 3 قطع لتابوت خشبي، الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، بعرض المضبوطات على الجهات المختصة تبين أثرية تلك القطع وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازة السلاح الناري بقصد تأمين أعمال الحفر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير شرطة السياحة والآثار، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مرتكبي جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية.